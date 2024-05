Reggio Calabria, al Consultorio familiare “Gebbione” si respira vita

StrettoWeb

Una vita per la vita. Potremmo sintetizzare così, la carriera di Angela Suni, classe ’69, ostetrica del Consultorio Familiare “Gebbione” dell’ASP di Reggio Calabria (ha lavorato precedentemente al Policlinico Madonna della Consolazione e al Grande Ospedale Metropolitano, infermiera professionale presso il Policlinico Universitario di Messina e docente all’Università degli Studi di Messina nella sede di Reggio Calabria), esempio di come una professione possa diventare una vocazione.

“In tutti questi anni, ho seguito tantissime giovani mamme e non, ho visto nascere meravigliosi neonati e l’emozione di accompagnare una donna in uno dei momenti più belli della sua vita, è forte ed indimenticabile – afferma la dottoressa Suni -. Se tornassi indietro, rifarei tutto, sceglierei ancora questo difficile ma incredibile lavoro nonostante le apprensioni, gli interventi d’emergenza, la paura di non farcela sopita poi, dalla gioia di vedere i miei bimbi”.

E sì, perché tutte le creature nate sono un po’ “figli” di Angela, una donna sensibile e altruista che, sin da bambina, sognava di fare l’ostetrica. Oggi, insieme ad un affiatato team composto dai dottori Francesco Sarica, Antonio Alvaro con il prezioso aiuto dell’infermiera Cinzia Romeo, il Consultorio familiare “Gebbione” è diventato un punto di riferimento per il territorio.

L’ambulatorio dell’ostetrica Suni è uno scrigno di ricordi dove si respira la vita e si viene avvolti da quel sentimento puro e sano donato da una professionista saggia ma che ha ancora, tanto da fare. L’amore e la cura sono gli elementi che, quotidianamente, ci mette “mamma” Angela che oggi, al Museo nazionale del Bergamotto, sarà anche premiata come “Mammina d’oro”, perché “introdurre alla vita, porta in sé un impegno emotivo, umano, esistenziale che va oltre il lavoro”.

“Ogni bimbo ha la sua storia e sono onorata e grata di essere alla porta d’ingresso della loro vita – conclude Angela –. Non è semplice questo mestiere che professo come fosse un dono e coltivo con costante studio, coscienza, umanità grazie anche al supporto di esperti colleghi da cui raccolgo suggerimenti preziosi”.

E, anche se la dottoressa Suni cerca di nascondere la sua emotività, nel suo sguardo fiero e sicuro, si percepisce la responsabilità di chi ha il grande privilegio di accompagnare alla nascita una nuova vita e di questo, le tantissime mamme in attesa sono riconoscenti e felici di far parte della “famiglia allargata” del Consultorio “Gebbione”.

