A Reggio Calabria il 2° Congresso Provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri

Nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno si terrà presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria il 2° Congresso Provinciale FIMP RC “Percorsi Pediatrici dello Stretto-Dromi Tis Pediatria Tu Stenù”. Avrà inizio nel pomeriggio del 31 maggio con la registrazione dei partecipanti; seguirà la presentazione dell’evento da parte degli organizzatori: il Dottor Lorenzo Stelitano, Segretario Provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) , e la Professoressa Mariella Valenzise, Professore Associato di Pediatria dell’Università degli Studi di Messina e Referente del Centro di Riferimento Regionale dell’Obesità Infantile. Interverranno relatori di alto profilo scientifico che tratteranno le tematiche più varie della Pediatria, rendendo edotti i partecipanti degli attuali protocolli diagnostico-terapeutico-assistenziali. Sarà un importante momento di confronto fra la pediatria del territorio e la pediatria ospedaliera che hanno come fulcro delle loro attività clinico-assistenziali l’universo del bambino con tutte le sue mille sfaccettature.

Le malattie pediatriche infatti, soprattutto dopo l’era COVID-19, presentano una fenomenologia clinica molto eterogenea e complessa, che rende sempre più arduo il compito del pediatra; quest’ultimo dovrà sempre più affinare le sue conoscenze tenendole a passo coi tempi.

Le giornate di aggiornamento professionale come la “tre-giorni” reggina, costituiscono pertanto un momento da non perdere e da privilegiare per acquisire le competenze che consentiranno di effettuare agevolmente una diagnosi e di avviare tempestivamente un trattamento terapeutico, il più delle volte salva-vita per il piccolo paziente. L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla SA.MA Service.

