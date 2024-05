Reggio Calabria: brutto incidente stradale a Gioia Tauro, motociclista in ospedale

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla SS18 a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Nel sinistro è rimasto coinvolto un motociclista che è stato trasportato all’ospedale di Polistena in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.