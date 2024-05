Reggio Calabria, a Piazza Camagna banchetto del Pd sul Salario Minimo

StrettoWeb

Un banchetto a Piazza Campagna, a Reggio Calabria, per raccogliere sottoscrizioni alla proposta di legge PD sul salario minimo, per informare sui rischi del Regionalismo Differenziato, per tutelare la Sanità Pubblica. In Piazza, con la Federazione Metropolitana Democratica, con il PD reggino, con Antonio Morabito, Valeria Bonforte, con tanti dirigenti e consiglieri PD, c’è Sandro Ruotolo, candidato PD – circoscrizione Sud – alle prossime elezioni europee.

“Per Sandro, parla la sua Storia. La gente lo riconosce, lo apprezza:

è quello delle inchieste difficili e serie, quello che vive da più di dieci anni sotto scorta, braccato dalla camorra. E’ il giornalista e uomo politico che ha sempre coltivato i valori progressisti, quel connubio di Giustizia e Libertà che è alla base del Partito Democratico”, afferma il segretario provinciale Morabito.

