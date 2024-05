Reggio Calabria: arriva il primo mini slalom città di Cardeto | INFO

StrettoWeb

Si svolgerà a Cardeto, zona collinare di Reggio Calabria, il primo mini slalom. L’evento si terrà il 5 maggio con inizio alle ore 9 ed è stato organizzato a cura della Scuderia Aspromonte.

Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il presidente della Proloco Santo Morabito ha affermato: “finalmente ci siamo, anche a Cardeto siamo riusciti ad avere un mini slalom e vorrei ringraziare la Scuderia Aspromonte che è stata la promotrice dell’evento insieme ai Piloti di Cardeto e avremo anche il piacere di avere 4 piloti di Cardeto che gareggeranno in questa gara. Per noi è un vero e proprio sogno che aspettavamo da anni“.

Arriva il primo mini slalom città di Cardeto

