Reggio Calabria: a Santa Caterina una stele in onore delle vittime dei bombardamenti

Un quartiere distrutto assieme ad altre zone della città: il quartiere di Santa Caterina che, il 6 maggio 1943, a causa dei bombardamenti, ha pagato un alto tributo di vittime e che ha scelto di non dimenticare una delle pagine più tristi della sua storia. Quel maledetto giorno, una pioggia indiscriminata di bombe costò al quartiere circa 60 vittime tra i civili. Tutte queste anime innocenti, che fino ad oggi non avevano un luogo dedicato alla loro memoria, vivranno nel ricordo della nostra comunità, grazie all’iniziativa dell’Associazione “Noi per Santa Caterina” che ha organizzato l’evento col patrocinio morale dell’amministrazione comunale e della città metropolitana.

E’ quanto legge in una nota a firma di Giuseppe Laganà, Presidente dell’Associazione “Noi per Santa Caterina”.

A sancire il tutto sarà la cerimonia di scoprimento di una stele, opera realizzata e donata dall’artista Paolo Raffa, su cui sono incisi i nomi delle vittime. L’evento si svolgerà il 5 maggio 2024,alle ore 10,30 sulla via Santa Caterina, incrocio via Salita Stazione. Il tutto alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, associazioni, ecc. Si tratterà di un momento importante per l’intero quartiere e, soprattutto, per le nuove generazioni che hanno il diritto di conoscere cosa realmente sia accaduto, poiché conservare la memoria insegna a costruire il futuro e a desiderare, in ogni momento, la pace. La cittadinanza è invitata a partecipare.

