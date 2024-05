Reggio Calabria, il 5 maggio torna l’evento di Kickboxing “I Guardiani dello Stretto” | INTERVISTA

StrettoWeb

“Il 5 maggio è il nostro evento, il giorno dei Guardiani dello Stretto, siamo già alla 3ª edizione. E’ un evento fondamentale per il Sud Italia, perché lo attira tutto: c’è una buona parte di Sicilia, la Campania, la Puglia e la Basilicata. Mi auguro di superare il numero dei partecipanti dell’anno scorso. Le iscrizioni si chiudono questa sera e siamo già a 350. Penso che andremo ben oltre”. Così Demetrio Rosace, titolare e fondatore della Dekaju Kombat, presenta a StrettoWeb l’importante evento sportivo che si terrà in città domenica 5.

“E’ un evento di sport di tutti e per tutti, per Reggio Calabria, perché amo la mia città e farò di tutto per promuoverla attraverso lo sport. L’evento sarà al Botteghelle, ci saranno tutte le discipline della Kickboxing. Sarà completamente gratuito, una domenica di festa”, aggiunge. L’intervista è in alto.

