Reggio, gli alunni del Catanoso-De Gasperi trionfano al Concorso musicale “Armonie Mediterranee”

Pioggia di riconoscimenti per l’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi” che, ancora una volta, rifulge nel panorama musicale. A distinguersi, lo scorso 18 maggio, gli studenti del corso di strumento, premiati nella prima edizione del Concorso Musicale Nazionale “Armonie Mediterranee”, svoltosi a Taurianova e promosso dall’associazione “La Nuova Verdi” con il patrocinio del Comune della cittadina della Piana di Gioia Tauro.

I nomi dei vincitori

A conquistare il primo premio assoluto, nella sezione Orchestre, con votazione 100/100, il talentuoso ensemble diretto dal Maestro Roberto Filippo Caridi. Nella sezione solisti, hanno brillato le alunne della classe di arpa guidate dalla Professoressa Maria Grazia Polimeni. Ad aggiudicarsi, nella categoria B (solisti classe seconda), il primo premio è stata Eleonora Lavilla, medaglia d’argento per Maria Chiara Pizzimenti. Nella categoria C (solisti classe terza) ha trionfato la studentessa Giulia Donnarumma, secondo premio, invece, per Aurora Modafferi. In cima al podio, con il primo premio, per la classe di sassofono, a cura del professore Alessandro Monorchio (sezione solisti categoria B- solisti classe seconda), Nathan Foti e Andrea Chirico. Medaglia d’oro, nella Categoria C (solisti classe terza), ad Andrea Lentini.

La soddisfazione del Prof. Marco Geria

“Un trionfo e una grande soddisfazione per il nostro Istituto Comprensivo, fucina di talenti musicali, che da anni porta avanti percorso intriso di passione, impegno e dedizione grazie al bagaglio di esperienze, alla perizia e alla professionalità dei docenti Maria Grazia Polimeni, Roberto Filippo Caridi, Bruno Polimeni e Alessandro Monorchio – dichiara il Dirigente scolastico, il Prof. Marco Geria – Complimenti ai nostri studenti che coltivano la passione per la musica, riuscendo con determinazione a raggiungere traguardi importanti”.

