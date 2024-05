Reggina, Trocini esulta dopo Vibonese-Fenice: “grandi meriti ai ragazzi”

StrettoWeb

“La forza dell’avversario è evidente, l’hanno messa in atto per tutta la stagione. Quindi grandi meriti ai miei ragazzi per quello che avevano voglia di dimostrare. Un mese e mezzo fa avevamo sofferto pesantemente il loro palleggio, quindi c’era da andare a rischiare qualcosa dietro. C’è stato un duello continuo ovunque, la vittoria è stata proprio lì, nei duelli”. Così Bruno Trocini a Radio Febea al termine del match vinto dalla Fenice a Vibo Valentia.

“Ci tenevamo tantissimo, vogliamo arrivare in fondo. Abbiamo fatto un primo passo, bello. Ora ci sarà la finale, una partita contro un avversario che ha una ventina di punti in più di noi in campionato. Dovremmo fare ancora meglio di oggi. Barillà? Non finisce mai di stupirmi. Abbiamo sofferto tanto, la gente ha sofferto tanto questa estate e anche a vedere brutte partite nostre, ma serviva tempo”.

