Reggina, Trocini fa i complimenti dopo Siracusa-Fenice. Poi il futuro e Pellegrino: “non voglio far polemica”

“Sono amareggiato per i ragazzi, perché avevamo fatto un’altra grande partita. Voglio fargli i complimenti. Sono stati eccezionali. Avessimo avuto qualche settimana in più probabilmente parleremmo di altro, invece siamo qui a mangiarci le mani. Abbiamo avuto il pallino noi e anche occasioni importanti, come quella di Mungo. Analizzare la partita però ora serve a poco, voglio solo complimentarmi coi ragazzi”. Così l’allenatore della Fenice Amaranto Bruno Trocini a Radio Febea al termine della finale playoff persa a Siracusa.

“E’ difficile mentire alla classifica, se siamo arrivati là evidentemente non siamo stati bravi ad andare oltre, ci è mancato sicuramente qualcosa. Decisioni arbitrali? Non voglio lamentarmi, sono anche stanco. Il Siracusa è il Siracusa e oggi dovevamo fare la partita perfetta, anche negli ultimi 20-30 metri. Cosa è successo con Pellegrino durante l’annata? Non voglio far polemica. Non so quando mi vedrò con la società. Ora voglio andare a casa per vedere i figli”.

