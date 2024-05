Reggina, Ripepi: “la palestra di Falcomatà e la risposta di Bandecchi, ha fatto bene”

StrettoWeb

Massimo Ripepi torna a parlare di Reggina, a qualche ora dalle parole di Bandecchi, il quale ha affermato che non rilancerà all’asta per il marchio, difatti spianando la strada a Comune e Fenice, che ha presentato un’offerta importante e probabilmente si assicurerà i beni materiali e immateriali.

“Noi abbiamo un Sindaco che va in palestra quattro volte a settimana e sceglie di comprare il marchio, centralizzando un patrimonio importantissimo per la città. Oggi Bandecchi gli ha risposto, e ha fatto bene. Con toni forti. Per bloccare l’azione di Bandecchi, Falcomatà ha messo in dubbio la sua moralità. Lui, che è stato indagato e processato. Questi hanno fatto danni più grandi del terremoto del 1908 e ora li stanno facendo alla Reggina, prima Brunetti e poi Falcomatà, mettendosi anche contro la Fenice”.

