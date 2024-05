Reggina, le frecciate di Ripepi a Fenice e Falcomatà: “Lillo Foti…”

StrettoWeb

Nuova diretta del Consigliere Comunale Massimo Ripepi, questa sera in diretta dal Sant’Agata. Il candidato Sindaco ha parlato proprio del centro sportivo e della Fenice Amaranto, ma anche di Reggina, Lillo Foti e Falcomatà. “Convocherò la Commissione Controllo e Garanzia ma solo dopo la fine del campionato. Chiederò al Sindaco di relazionarci su tutti i controlli che il Consiglio di Amministrazione ha fatto sulla Fenice Amaranto rispetto al business plan, che prevedeva la possibilità di un membro del Comune in società per vigilare. Non mi risulta ci siano stati controlli, ma chiederemo se c’è stata una corrispondenza tra il business plan e ciò che è stato fatto”, ha esordito Ripepi.

Poi la discussione si è spostata sull’argomento Lillo Foti e sulle dichiarazioni di questi giorni. Ripepi parla di campagna elettorale. “Si sta parlando moltissimo di Lillo Foti. Falcomatà lo ha contattato e addirittura dice che non possiamo vivacchiare. Io lo dico sin dall’inizio, lui lo ha detto dopo. Falcomatà dice che stanno cercando degli investitori per dare soldi a Ballarino e rilevare la società. Questo praticamente ha detto. In campagna elettorale quindi succede che Falcomatà prende Foti come specchietto per le allodole. Siamo praticamente in campagna elettorale. Forza Italia usa Ryanair, Falcomatà usa Foti. In tutto ciò c’è Brunetti che difende la Fenice”.

Infine, appunto, il Sant’Agata. “A un certo punto Ballarino, che deve giustificare le cose in maniera plateale e teatrante, dice: ‘o il Sant’Agata o la squadra’. Nessuno però tra i commentatori, a parte qualcuno, gli ha fatto notare che è stato lui a scriverlo nel business plan”, ha aggiunto Ripepi.

