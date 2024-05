Reggina, Relenus rinnova il proprio contratto con la Fenice Amaranto

StrettoWeb

“LFA Reggio Calabria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bertony Renelus. L’attaccante francese autore di quattro reti, si lega al club amaranto fino al 30/06/2025“. Così in una nota la Fenice Amaranto comunica di aver rinnovato il contratto per un anno all’attaccante Bertony Renelus, arrivato a stagione in corso in riva allo Stretto.

Si tratta del primo rinnovo della società in ottica prossima stagione, mentre si è in attesa di novità sul futuro prossimo, quello extracalcistico. Presentata l’offerta per il centro sportivo Sant’Agata (unica domanda della manifestazione d’interesse), si attende anche quella del marchio Reggina, con beni materiali e immateriali annessi. Scadenza prevista per il 28 maggio, il giorno dopo ci sarà l’asta. Ad oggi nessuna ufficialità, l’unica domanda resta quella di Bandecchi.

