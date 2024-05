Ex Reggina, Jeremy Menez esordisce in Kings League: vittoria e… rissa

StrettoWeb

“Nuova-vecchia” vita per Jeremy Menez, rimasto nel calcio ma in tutt’altro “Universo”. Dopo i tre anni alla Reggina, e la parentesi negativa a Bari, l’asso francese ieri ha esordito in Messico per la Kings League, il fenomeno nato in Spagna con Piqué e che coinvolge il mondo dei social.

Ieri è stata la prima giornata di Kings World Cup, a cui ha partecipato anche Francesco Totti con gli Stallions. Una delle partite è stata quella tra i francesi della Foot2Rue – di Menez appunto, ma anche di Nasri – e la PIO FC, vinta dai primi per 5-2. Al fischio finale, dopo i festeggiamenti, è partita una maxi rissa.

