Reggina, i tifosi festeggiano a Piazza Duomo: consegnata una targa a Ballarino | FOTO

Dopo meno di un anno, la Reggina non è più in Tribunale. Oggi si è tenuta l’apertura delle buste per l’aggiudicazione del marchio, finita nelle mani di Ballarino, che ha “battuto” Falcomatà (per il Comune) e Bandecchi, il quale tuttavia aveva già annunciato che non avrebbe rilanciato. Gli ultrà, qualche giorno fa, con un comunicato avevano espresso il proprio parere, “minacciando” che non ci sarebbero stati in caso di non ritorno della Reggina.

Non solo questo, però. Nel raccomandare ai vincitori gli impegni presi, senza più alibi e chiacchiere, avevano dato appuntamento alla città per una manifestazione a Piazza Duomo alle ore 18.30. Più che una manifestazione, una festa. Gli ultrà, poco dopo la conferenza tenutasi a Palazzo San Giorgio, hanno riempito di luci e colori la principale piazza del centro cittadino, con cori, fumogeni e grande gioia. Poi hanno accolto proprio alcuni dei rappresentanti della conferenza, tra cui Ballarino e Minniti, ma anche Scuncia, in rappresentanza di Bandecchi. I tre hanno parlato al microfono, insieme al Vice Sindaco metropolitano Carmelo Versace. I tifosi, poi, hanno consegnato una targa al patron e DG del club, come si può vedere nelle immagini a corredo.

