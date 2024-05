Reggina, Ferrero: “vi dico la mia sul marchio. Saladini me la offrì, però…”

StrettoWeb

Massimo Ferrero torna a parlare di Reggina, nel giorno della scadenza per le domande di presentazione del marchio e a qualche ora dall’asta che si terrà domani, 29 maggio, alle ore 12 al Tribunale di Reggio Calabria. L’ex patron della Sampdoria dice la sua a Radio Cusano Campus. “A me piacerebbe molto venire a divertirmi a fare calcio a Reggio Calabria, però non posso andare contro al mio pane. Bandecchi mi dà da mangiare, sono un suo dipendente, lui è il mio editore e se ha fatto una scelta… Sono pronto anche a venirci a lavorare a costo zero, perché mi sono affezionato”.

Poi Ferrero svela di essere stato avvicinato da Saladini: “io incontrai Saladini, che mi offrì la Reggina, ma io non potevo perché avevo la Sampdoria. Ero felice, però, del fatto che stesse facendo i playoff. Io sono pronto, aspetto un attimo e poi vediamo come va a finire. Più facile parlare col Sindaco o con la Fenice? Con tutti e due, non ho problemi, parlerei con chi fa calcio. Non conosco nessuno dei due. Secondo me se il Sindaco prende il marchio fa la cosa migliore, perché se una squadra ha delle sventure è il Sindaco a decidere, a mettere all’asta, a fare gli interessi del club. Sarei felice se lo prendesse Falcomatà”.

