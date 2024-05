Reggina, la Fenice incontra Pergolizzi ma Trocini resta in pole

StrettoWeb

La dirigenza della Fenice Amaranto, dopo il benservito a Pellegrino, si appresta ad una piccola rivoluzione nell’area tecnica. Confermato Pippo Bonanno, che però da Direttore Tecnico farà il Ds al posto di Pellegrino, mentre come Responsabile di tutta l’area tecnica arriverà un’altra figura. Intanto il club continua le riflessioni sul prossimo allenatore: in tal senso oggi in città è arrivato Rosario Pergolizzi, fresco della promozione con il Campobasso. Nel pomeriggio l’incontro con i dirigenti del club, che domani può fare il passo decisivo per diventare Reggina con il passaggio del marchio con la Curatela Fallimentale prima del sigillo definitivo in FIGC per il nome.

Pergolizzi è un volto noto in riva allo Stretto: ha indossato per due stagioni la maglia amaranto in serie B (49 presenze e 4 gol) tra1988 e 1990, con Scala e Bolchi, sfiorando la promozione in serie A nel primo storico ciclo vincente della gloriosa era Foti. Siciliano di Palermo, Pergolizzi ha vinto due volte il campionato di serie D: con il Palermo nel 2020 quando era primo in classifica nella stagione poi interrotta per la pandemia, e con il Campobasso quest’anno, dov’è subentrato alla sesta giornata con la squadra in difficoltà e poi ha vinto il campionato in un torneo molto competitivo.

In entrambi i casi, però, le squadre con cui ha lavorato hanno deciso di rescindere il contratto subito dopo la promozione. La Fenice lo ha contattato subito dopo l’addio al Campobasso, dieci giorni fa. Oggi un incontro che però non ha dato esito positivo: potremmo dire fumata grigia. Non c’è stata convinzione reciproca. In pole rimane sempre Trocini, con cui il club si incontrerà nei prossimi giorni.

