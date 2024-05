Reggina, stangata alla Fenice dal Giudice Sportivo: tre squalificati, per Mungo sanzione pesante

StrettoWeb

Il Giudice Sportivo di Serie D si è espresso dopo le finali playoff giocate domenica. Nervosa quella disputata in Sicilia tra Siracusa e Fenice Amaranto, con la vittoria dei padroni di casa per 2-1 per via di un gol di Sarao a un passo dal 90′. La gara è stata contraddistinta dalla doppia espulsione di Mungo ed Esposito prima dell’intervallo.

Per questo il Giudice Sportivo ha rifilato tre giornate di squalifica ai due calciatori. A Mungo “per avere a gioco fermo posto il braccio intorno al collo dell’avversario stringendolo”. A Esposito “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. Non solo Mungo, però. In casa amaranto il centrocampo è decimato: squalificati infatti, ma per un turno, anche Barillà e Porcino, diffidati e ammoniti domenica. I tre giocatori sconteranno la squalifica la prossima stagione.

