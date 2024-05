Reggina, arriva anche l’annuncio di Bandecchi: “faccio l’offerta per il marchio”. E pubblica il documento

StrettoWeb

Stefano Bandecchi ha annunciato che comprerà il marchio della Reggina, mantenendo le promesse dopo i vari annunci di questi mesi. Dopo l’indiscrezione lanciata da StrettoWeb ieri mattina, e la conferma di Massimo Ripepi qualche ora dopo, ora anche il diretto interessato ha ufficializzato la presentazione della domanda. Lo ha fatto attraverso un video su Instagram. “Troverete la pubblicazione, dietro questo video, per fare l’offerta per il marchio della Reggina. Quindi tutti devono sapere che un’offerta c’è. Chi vorrà comprare questo marchio spero che lo faccia per il bene della Reggina. Per quanto mi riguarda io lo compro a nome di Stefano Bandecchi e lo regalerò al Comune, che dovrà darlo a chi oggi evidentemente ha questa squadra. Detto ciò, ogni promessa è debito”, ha detto.

Il Sindaco di Terni conferma la sua generosità: nonostante i due schiaffi presi – scelta della Fenice e rifiuto della sponsorizzazione – ha deciso ancora una volta di dare una mano alla città di Reggio Calabria. Secondo quanto verificato dalla nostra redazione, l’offerta ufficiale verrà depositata a breve, nei prossimi giorni. Il documento precompilato, con tanto di firma, è stato pubblicato dallo stesso imprenditore sui social. Da sottolineare che l’offerta è a nome suo, e non della sua azienda. Quella del patron di Unicusano è una delle offerte per il marchio. Le altre dovrebbero essere, quantomeno per come annunciato pubblicamente, quelle di Fenice Amaranto e Comune di Reggio Calabria. Ci sono ancora 20 giorni di tempo.

