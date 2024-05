Reggina, arrivano i ringraziamenti al Tribunale e alla curatela fallimentare

StrettoWeb

“Il presidente Virgilio Minniti, il vicepresidente Fabio Vitale, il direttore generale Antonino Ballarino, il Club manager Giuseppe Praticó e tutta la società, ringraziano il Tribunale di Reggio Calabria per la estrema cura della conduzione di una procedura complessa. Considerato l’impatto sociale, le problematiche connesse al mondo della FIGC e il dovere di garantire la tutela massima per i creditori, il Tribunale è riuscito ad effettuare un lavoro certosino nel rispetto delle precise direttive della procedura di liquidazione giudiziale”. Così in una nota la società dello Stretto dopo le procedure che le hanno consentito di assicurarsi il marchio Reggina.

“Il Club ringrazia la Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Mariagrazia Arena, il Presidente della prima sez. Civile, dott. Giuseppe Campagna e agli organi della procedura, G.D. dott. Stefano Cantone e ai curatori, avv. Vanessa Russo e dott. Marcello Febert per aver operato in tempi record, permettendo alla società e alla Città di riappropriarsi della Storia ultracentenaria della Reggina e garantendo un introito importante per i creditori per il quale siamo orgogliosi di aver potuto contribuire”, si legge ancora.

