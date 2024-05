Reggina, Aronica: “dalla Fenice mi aspettavo di più”. E su Lillo Foti…

StrettoWeb

Salvatore Aronica, ex difensore della Reggina, ha parlato a ilcalciocalabrese. Tanti i passaggi sulle varie squadre della Regione, quindi anche sulla Fenice Amaranto. “Ho un affetto profondo per città e tifoseria. Gli ultimi anni sono stati devastanti. Mi aspettavo di più dalla società, anche se nel girone c’era il Trapani che non ha lasciato neanche le briciole agli avversari e che aveva una struttura organizzata al grande salto e ha fatto le cose in anticipo per bene. Mi auguro che l’anno prossimo si programmi per cercare di riportare la Reggina fra i professionisti”.

Aronica ha anche parlato dell’ex Presidente Foti – con cui ha un bel rapporto – alla luce delle vicende delle ultime settimane. “Qualora Foti rientrasse, gioverebbe alla Reggina e lo farebbe dalla porta principale e in prima persona: ha sicuramente voglia ma non tempo ed entusiasmo di una volta perché sono passati anni, ma è stato il timoniere che ha portato la Reggina ad altissimi livelli. Un suo ritorno me lo augurerei perché sarei sicuro che gli amaranto potrebbero completarsi ed ambire a traguardi importanti, però credo sia difficile che torni al timone”.

