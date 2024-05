I ragazzi di Lamezia Terme a scuola con il poeta Franco Costabile

StrettoWeb

Il Comitato delle celebrazioni per il centenario della nascita di Franco Costabile continua il suo impegno per la diffusione della conoscenza delle opere del Poeta sambiasino; l’ultima attività riguarda un intervento didattico, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Nicotera – Costabile” di Lamezia Terme, nelle classi quarte e quinte della Scuola primaria.

Far conoscere il poeta Franco Costabile e le sue opere ai bambini richiede metodo e dedizione; è per tale motivo che il Comitato ha invitato l’insegnante in pensione Fiore Isabella a programmare e a realizzare, con i docenti delle dieci classi coinvolte, un intervento adeguato alla fascia di età scolare, contando sia sull’esperienza didattica e sulla competenza metodologica del Maestro Fiore Isabella, sia sulla sua profonda conoscenza delle opere costabiliane.

Il lavoro, finalizzato a coinvolgere emotivamente gli alunni, prima dell’approdo alla poesia di Costabile, ha utilizzato parole-chiave della sua opera, per leggere il presente strettamente legato alla loro concreta esperienza di vita. L’uso di tecniche creative, in parte riconducibili al

brainstorming, ha consentito agli alunni di mettere in campo idee nuove, di confrontarle adeguatamente, di approfondirle e di selezionare quelle da implementate.

La lettura delle idee prodotte, ha consentito agli alunni di saldare il presente al passato e di trasformare le loro riflessioni, le loro curiosità ed emozioni, in componimenti poetici; in essi si ergono plasticamente

i luoghi , le vicende umane e sociali proprie del neorealismo del poeta sambiasino. Il lavoro congiunto del Maestro Fiore Isabella con le docenti dell’istituto comprensivo “Nicotera – Costabile” di Lamezia Terme ha prodotto un risultato straordinario con protagonisti assoluti i

bambini di 9 – 10 anni.

Insieme hanno maturato le loro idee leggendo il presente e scoprendo il passato. Il lavoro, presentato lunedì 29 aprile presso il teatro Franco Costabile di Lamezia Terme, ha suscitato grande emozione negli adulti presenti ed ha concorso a scoprire il senso della poetica di Costabile e la certezza che questa generazione, oggi bambina, potrà raccogliere la memoria della poesia della nostra terra.

