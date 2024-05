Punto nascite a Cetraro, Occhiuto: “riaprirà la prossima settimana”

StrettoWeb

“Oggi, a Cetraro, assieme al consigliere comunale Gabriella Luciani, al coordinatore cittadino di Forza Italia Giovanni del Trono, e ad alcuni iscritti al locale circolo, abbiamo incontrato il Presidente della Giunta Regionale on. Roberto Occhiuto il quale ci ha confermato con assoluta certezza l’apertura del Punto Nascita nella prossima settimana. Il presidente ha inoltre dichiarato che per una questione di garbo istituzionale, viste le imminenti elezioni europee, non parteciperà all’inaugurazione del reparto”.

Lo dichiara il vicesindaco Tommaso Cesareo che prosegue: “è una notizia che aspettavamo da tempo e che oggi ci riempie il cuore di gioia. Siamo felici perché finalmente l’apertura del Punto Nascita ridà innanzitutto dignità ad un intero territorio, e poi ridà la giusta dignità ad una struttura ospedaliera che nel tempo è stata umiliata, offesa e abbandonata. Ma i risultati non vengono mai per caso. C’è da menzionare il coraggio di un Presidente che ha spezzato le catene dell’immobilismo, degli “interessi” che nulla hanno a che fare con l’unico interesse che conta: il diritto alla salute”.

“E poi le continue interlocuzioni del Sindaco Ermanno Cennamo e della sua giunta, che senza grandi clamori ha raggiunto un importante risultato, e l’impegno della commissione comunale che ha supportato il lavoro del sindaco. Grazie Presidente, a nome della città di Cetraro e di un intero territorio che potrà finalmente beneficiare di un importante servizio”.

