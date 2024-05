Pulizia delle spiagge di Pellaro e Bocale: l’iniziativa a Reggio Calabria

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio Admo si prepara alle prossime iniziative in ambito sociale in programmazione per la stagione estiva. Durante il mese di giugno un gruppo di volontari, insieme con l’Associazione Don Milani, provvederà alla pulizia delle spiagge di Pellaro e Bocale”.

“Un momento civico di condivisione del bene comune, per la massima rappresentazione del benessere collettivo. Cittadinanza attiva per la crescita della nostra bellissima Reggio. Noi del Bocale ci siamo sempre, nel nostro piccolo, ma ci siamo sempre per lanciare un segnale importante per la responsabilità di tutti”. E’ quanto rivela in una nota il Dirigente del Bocale Calcio, Dr Filippo Pollifroni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.