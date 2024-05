Progettazione Europea: al via i laboratori di Unioncamere Calabria

StrettoWeb

Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise

Europe Network e in collaborazione con Unioncamere Europa, organizza un “Laboratorio in progettazione europea” che si terrà il 30 maggio 2024 dalle ore 10.00 alle ore 16.30 presso la sede di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme. Tale attività rientra pienamente tra gli obiettivi perseguiti dal Desk Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria quali guidare le imprese verso una maggiore competitività e una nuova dimensione europea.

Sostenere i processi di internazionalizzazione, innovazione e trasferimento tecnologico; promuovere la partecipazione delle PMI alle iniziative dell’Unione Europea; diffondere le opportunità derivanti da Fondi strutturali e Programmi europei specifici per le PMI. Le attività laboratoriali saranno curate dalla docente Cinzia De Marzo Avvocato, specialista in diritto dell’Unione europea, EU project manager ed esperta in turismo sostenibile ed avranno un taglio prettamente pragmatico-operativo al fine di sviluppare le competenze funzionali alla

partecipazione ai bandi europei.

In particolare, nella sessione mattutina saranno presentate due call for proposals a valere sui programmi CERV ed ERASMUS plus e sarà analizzato il bando di lavoro mentre, nella sessione pomeridiana, i gruppi di lavoro saranno accompagnati nella redazione della concept note. I costi di realizzazione e partecipazione al laboratorio in progettazione europea saranno sostenuti da Unioncamere Calabria a valere sul progetto EEN 2022-2025.

L’iscrizione al laboratorio dovrà essere effettuata attraverso il modulo di registrazione entro il 27 maggio 2024. A causa del numero limitato di posti, saranno ammessi a partecipare i primi sessanta iscritti in

ordine cronologico. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. L’evento è stato accreditato dagli ordini professionali presenti nella locandina.

Per maggiori informazioni: Dott.ssa Irene V. Unioncamere Calabria Tel. 0968-51481 E-mail i.lupis@unionvamere-calabria.it

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.