“Il processo democratico in azione”, domani a Messina la presentazione dei primi esiti del progetto

“Il processo democratico in azione” è il progetto rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni, promosso dall’associazione Metropolis di Messina e finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del programma Erasmus+ in vista delle elezioni europee e lanciato in Città a gennaio scorso, per il tramite dell’Assessorato comunale alle Politiche giovanili, guidato dall’assessora Liana Cannata, che ha accolto la proposta di partenariato dell’associazione per stimolare la partecipazione dei giovani all’impegno civico per favorire la loro partecipazione al processo democratico e sensibilizzarli sull’importanza di votare per coltivare e difendere la democrazia. I primi esiti del progetto, saranno presentati, nel corso di un incontro, aperto alla cittadinanza, che si terrà domani, martedì 14 maggio, alle ore 17.30, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca.

L’iniziativa, della durata di 12 mesi, avviatasi lo scorso aprile e che si concluderà a marzo 2025, vede coinvolti un gruppo di 35 giovani messinesi, che durante questo primo periodo di attività hanno avuto l’opportunità di partecipare ad una serie di incontri con stakeholders, docenti universitari, professionisti del settore e decision maker e amministratori locali, con l’obiettivo di avvicinare altrettanti giovani messinesi alla vita politica, veicolare la consapevolezza dell’importanza di essere cittadini attivi al fine di incrementare l’affluenza al voto in vista delle prossime elezioni europee e giungere al risultato finale di ridurre la distanza con i palazzi istituzionali. Focus dell’incontro sarà infatti un messaggio di sensibilizzazione sull’importanza di recarsi alle urne per esprimere il proprio voto, in cui i partecipanti al progetto incontreranno la cittadinanza e l’Amministrazione comunale per esporre gli obiettivi dell’iniziativa, nonché i dati raccolti relativi alla disaffezione alla politica nel territorio, grazie al sondaggio diffuso nei giorni scorsi. All’incontro sono stati invitati a partecipare anche i candidati locali alle elezioni europee, con i quali i giovani potranno interagire per scoprirne i programmi e porre loro domande. A conclusione dell’appuntamento seguirà un momento di rinfresco.

