Pro loco di Castrovillari: Eugenio Iannelli riconfermato presidente

StrettoWeb

Una Assemblea sociale molto partecipata ha rinnovato, venerdì 10 maggio 2024, gli organi dirigenziali della Pro Loco del Pollino di Castrovillari. Iannelli Eugenio è stato riconfermato alla Presidenza dell’Ente, per lui terzo mandato consecutivo, un record nella storia della Pro Loco. Eletti nel Consiglio di Amministrazione Giovanni Amato, Pierpaolo Avolio, Giancorrado Baratta, Francesco Campolongo, Giovanni De Santo, Fernando Loricchio.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti Domenico Ciliberti, Giuseppe Oliva e Angelo Palmisano. Per tutti gli eletti una riconferma nel loro incarico che evidenzia come il lavoro fatto negli anni è stato molto apprezzato. Il neo Presidente, nel suo primo intervento nel ringraziare tutti, “si è detto felice e orgoglioso per la rinnovata fiducia, rivolge a tutti gli eletti i più sinceri complimenti e gli auguri di buon lavoro”.

Si va così a comporre la squadra, che reggerà le sorti dell’associazione per il quadriennio 2024/2027 con l’auspicio di continuare, arricchire e migliorare il lavoro fin qui svolto. L’assemblea prima di eleggere i suoi organi dirigenziali ha partecipato attenta alla discussione su diversi e importanti punti all’O.d.g. come il consuntivo del 66° Carnevale di Castrovillari, l’approvazione dei bilanci dell’Ente, i programmi della Pro Loco e del Gruppo Folklorico, i premi e i riconoscimenti ottenuti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.