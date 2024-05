Primo Maggio d’Autore: Ron incanta Praia a Mare | GALLERY

StrettoWeb

Premiata con il pubblico delle grandi occasioni la conferma del concerto di Ron in Piazza della Resistenza di Praia a Mare, rinomata località turistica del Tirreno cosentino, nonostante le previsioni e la pioggia, caduta fino all’orario d’inizio, facessero immaginare una ridotta affluenza. Come d’incanto, alle 21:45 si è fermata la pioggia ed è partita la musica, con i successi intramontabili di uno dei più bravi, amati e storici cantautori italiani.

Il Primo Maggio d’Autore voluto dal sindaco Antonino De Lorenzo per aprire la “lunga estate praiese”, premio a cittadini e turisti che già affollano il centro nei giorni festivi, è stato uno straordinario successo, andato ben oltre le previsioni. Lo stesso sindaco ha introdotto la serata ricordando l’importanza della Festa del Primo Maggio, ponendo l’accento sulla necessità, innanzitutto morale, di garantire il lavoro a tutti e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Riflessioni seguite da un lungo e convinto applauso, poi via alla musica in una Piazza attenta e stracolma, trasformata in un vero teatro!

Ron ha incantato tutti, offrendo un concerto magico durato circa due ore, impreziosito dai tanti successi della sua ricchissima discografia contenuta in ben 26 album. Accompagnato dai suoi bravissimi musicisti, il pianista catanzarese Giuseppe Tassoni, che ha riarrangiato tutti i suoi brani, il chitarrista Roberto Di Virgilio e la polistrumentista e cantante Stefania Tasca, entrambi torinesi, Ron ha sfoderato una dietro l’altra tutte le sue perle, a tratti imbracciando la chitarra, in altri seduto su un divano o al pianoforte.

Da “Una città per cantare” ad “Anima”, brano vincitore del Festivalbar 1982, fino all’incantevole “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, con cui ha vinto il Sanremo 1996 in coppia con Tosca. Non sono mancati gli inevitabili tributi a Luigi Tenco e al suo grande amico Lucio Dalla. Numerose sono state, infatti, le collaborazioni con il cantautore bolognese, a cominciare dallo storico tour Banana Repubblic, con lui e De Gregori, che lo ha subito consacrato tra i principali cantautori italiani.

Tanti i ricordi e i racconti di una carriera eccezionale, seguiti con attenzione, commozione e affettuose ovazioni. Un concerto indimenticabile per Praia, accompagnato dal coro di un pubblico che ha dimostrato di conoscere parola per parola tutte le sue canzoni. Al termine, due bis a grande richiesta e la meritata standing ovation da parte di una platea visibilmente soddisfatta ed emozionata, hanno suggellato una notte fantastica.

Con generosità e sensibilità d’altri tempi e generazioni, Ron si è poi intrattenuto a lungo con tutti i suoi fan accorsi nel backstage, rilasciando autografi, selfie e foto. Prima del concerto, al cantautore è stato consegnato dal sindaco De Lorenzo e dal promoter Ruggero Pegna, che ha confezionato l’evento, il Riccio d’Argento del maestro orafo Gerardo Sacco, l’oscar di Fatti di Musica attribuito in 38 edizioni ai più prestigiosi nomi della musica d’autore italiana ed internazionale.

Una serata da incorniciare che, però, come ha già annunciato il promoter, si ripeterà in altre tappe del suo Festival. Ron, infatti, tornerà in Calabria già il 23 giugno al Teatro dell’Abbazia di San Giovanni in Fiore, poi il 28 giugno su Corso Numistrano di Lamezia Terme e il 5 agosto a Le Castella di Isola Capo Rizzuto, tutti concerti a cura delle rispettive amministrazioni comunali.

