Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani sabato 18 maggio

StrettoWeb

Sabato 18 Maggio a Vibo Valentia vedremo un’alternanza di condizioni meteorologiche che influenzeranno la giornata. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa variabile con possibili precipitazioni durante la mattina e il pomeriggio.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, ci aspettiamo nubi sparse con una probabilità di pioggia che aumenterà gradualmente. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una percezione leggermente inferiore a causa della presenza di umidità. Il vento soffierà principalmente da Est – Sud Est con intensità variabile.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare con piogge leggere che potrebbero diventare più intense nel tardo pomeriggio. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22-23°C, mentre l’umidità aumenterà. Il vento potrebbe cambiare direzione, provenendo da diverse angolazioni.

In serata, le precipitazioni potrebbero persistere, con una copertura nuvolosa che si manterrà elevata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 17°C, con venti che potrebbero aumentare leggermente di intensità.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Vibo Valentia, possiamo notare che domenica potrebbe essere caratterizzata da condizioni meteorologiche simili, con possibili piogge e temperature che si manterranno nella stessa fascia. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Sabato 18 Maggio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° Assenti 7.7 E max 8.5 Levante 54 % 1013 hPa 5 nubi sparse +20° perc. +19.7° Assenti 4.8 ESE max 5.6 Scirocco 60 % 1013 hPa 8 pioggia leggera +25° perc. +24.8° 0.11 mm 5.5 ESE max 11 Scirocco 48 % 1012 hPa 11 pioggia leggera +23.7° perc. +23.7° 0.18 mm 7.7 N max 14.1 Tramontana 57 % 1013 hPa 14 pioggia leggera +18.8° perc. +18.7° 0.41 mm 18.1 NO max 26.6 Maestrale 78 % 1015 hPa 17 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.43 mm 8.9 ESE max 13.2 Scirocco 90 % 1014 hPa 20 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 14.1 ESE max 16.6 Scirocco 86 % 1014 hPa 23 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° Assenti 13 ESE max 14.6 Scirocco 86 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.