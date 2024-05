Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani domenica 12 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 12 Maggio a Vibo Valentia si presentano con condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata.

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +12°C e un’umidità del 82%. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 5,1km/h.

Al mattino il cielo rimarrà sereno, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +17,9°C. L’umidità si manterrà intorno al 58% con venti che soffieranno da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 9,1km/h.

Nel pomeriggio il meteo a Vibo Valentia sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +18°C. L’umidità sarà del 58% e i venti soffieranno da Nord – Nord Ovest a una velocità di 10,6km/h.

In serata le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno, temperature intorno ai +13°C e un’umidità del 75%. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 5,3km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia per i prossimi giorni indicano un clima stabile e soleggiato, con temperature che si manterranno piuttosto miti. Si consiglia di godere di una giornata all’aperto per apprezzare appieno le condizioni meteo favorevoli che caratterizzeranno la Domenica in questa località calabrese.

Tutti i dati meteo di Domenica 12 Maggio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12° perc. +11.3° Assenti 4.9 SE max 5 Scirocco 80 % 1018 hPa 5 cielo sereno +13.3° perc. +12.6° Assenti 3.7 SE max 4.1 Scirocco 75 % 1019 hPa 8 cielo sereno +17.2° perc. +16.5° Assenti 5.3 ONO max 5.3 Maestrale 60 % 1019 hPa 11 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 10.3 NO max 10.4 Maestrale 58 % 1019 hPa 14 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° prob. 2 % 9.5 NO max 12.1 Maestrale 57 % 1018 hPa 17 cielo sereno +16.1° perc. +15.7° Assenti 4.2 NNO max 7.4 Maestrale 71 % 1018 hPa 20 cielo sereno +13.4° perc. +12.8° Assenti 4.4 S max 5.5 Ostro 76 % 1019 hPa 23 cielo sereno +12.8° perc. +12° Assenti 4 SSE max 5.3 Scirocco 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:00

