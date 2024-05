Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani lunedì 27 maggio

StrettoWeb

Lunedì 27 Maggio a Vibo Valentia si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche che influenzeranno la giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da poche nuvole con una leggera brezza proveniente da Sud, temperature intorno ai +14°C e una copertura nuvolosa che varierà tra il 21% e il 29%. Durante la mattina, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare con l’aumento della copertura nuvolosa e la comparsa di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C con una probabilità di pioggia del 15%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili con poche nuvole e piogge intermittenti. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19°C con una copertura nuvolosa che varierà tra il 15% e il 20%. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità che raggiungerà i 13,9km/h.

In serata, il cielo si coprirà completamente con una probabilità di pioggia che diminuirà al 7%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +14°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Il vento soffierà da Sud con una velocità di 4,6km/h.

In conclusione, Lunedì 27 Maggio a Vibo Valentia si prevede una giornata instabile con piogge leggere e copertura nuvolosa variabile. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con un leggero calo in serata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 27 Maggio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.1° perc. +13.9° Assenti 5.3 S max 7.1 Ostro 88 % 1019 hPa 5 poche nuvole +15.4° perc. +15.2° Assenti 4.2 SSO max 7.5 Libeccio 84 % 1019 hPa 8 poche nuvole +18.9° perc. +18.5° prob. 4 % 9.4 O max 7.9 Ponente 63 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +19.6° perc. +19.1° 0.13 mm 14.2 ONO max 13.1 Maestrale 59 % 1019 hPa 14 poche nuvole +19.6° perc. +19.1° prob. 14 % 12.1 ONO max 12.7 Maestrale 54 % 1018 hPa 17 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° prob. 11 % 5.1 NO max 7.3 Maestrale 62 % 1018 hPa 20 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 3.5 SSO max 4.9 Libeccio 77 % 1019 hPa 23 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° Assenti 4.2 S max 6.2 Ostro 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:33 e tramonta alle ore 20:13

