Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani martedì 21 maggio

Le previsioni meteo a Trapani per Martedì 21 Maggio indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 45%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con intensità tra i 23 e i 31 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 20%. Le temperature massime raggiungeranno i +19,4°C, con una percezione termica costante. Il vento continuerà a provenire da Ovest – Nord Ovest, con una velocità tra i 18 e i 26 km/h.

In serata e durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà più leggero, proveniente da diverse direzioni con intensità tra i 4 e i 8 km/h.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trapani, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni e temperature che si manterranno intorno ai valori attesi per la stagione. Le brezze provenienti dal mare contribuiranno a mantenere un clima piacevole e mite, ideale per godersi le bellezze di questa splendida località siciliana.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.6° perc. +19° Assenti 14.5 O max 26.9 Ponente 94 % 1009 hPa 5 nubi sparse +18° perc. +18.2° Assenti 22.8 O max 32.3 Ponente 89 % 1011 hPa 8 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 23.4 ONO max 28.4 Maestrale 79 % 1013 hPa 11 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 23.9 ONO max 26.1 Maestrale 81 % 1015 hPa 14 poche nuvole +19.4° perc. +19.4° Assenti 18 ONO max 23.2 Maestrale 78 % 1015 hPa 17 cielo sereno +19° perc. +19.1° Assenti 11.3 ONO max 19.4 Maestrale 80 % 1015 hPa 20 cielo sereno +17.8° perc. +18° Assenti 0.9 S max 4.3 Ostro 89 % 1016 hPa 23 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 5.8 SSE max 6.1 Scirocco 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:20

