Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani venerdì 10 maggio

Le previsioni meteo per Venerdì 10 Maggio a Trapani prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà abbastanza consistente, con valori che si aggirano intorno al 90-100% durante tutto il giorno.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +16,5°C. La percezione della temperatura sarà simile, con venti provenienti da Nord a una velocità di circa 15-17km/h.

Al mattino, le condizioni rimarranno stabili con nubi sparse e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa rispetto alla notte. Le temperature si alzeranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +19°C verso le ore 10:00. Il vento soffierà sempre da Nord a una velocità di 13-15km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90% intorno alle 13:00. Le temperature si manterranno intorno ai +19,5°C, con venti che aumenteranno leggermente di intensità, arrivando a 16-18km/h sempre provenienti da Nord.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai +17°C. La copertura nuvolosa sarà al massimo, con 100% di nuvole presenti in cielo.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 10 Maggio a Trapani indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature piuttosto stabili. Le condizioni rimarranno pressoché invariate anche nei prossimi giorni, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche e di consultare aggiornamenti in caso di necessità.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.5° perc. +16.5° Assenti 13.3 NNE max 16.4 Grecale 89 % 1015 hPa 5 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° Assenti 12.7 N max 15.9 Tramontana 88 % 1016 hPa 8 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 12.5 NNO max 15.8 Maestrale 78 % 1016 hPa 11 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 14 NO max 14.8 Maestrale 76 % 1017 hPa 14 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 4 % 16.3 NO max 17.5 Maestrale 77 % 1016 hPa 17 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° Assenti 13.5 NNO max 15.6 Maestrale 80 % 1016 hPa 20 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° Assenti 10.1 NNO max 12.1 Maestrale 84 % 1017 hPa 23 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 8.7 NNO max 12.1 Maestrale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:11

