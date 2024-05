Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani venerdì 10 maggio

StrettoWeb

Venerdì 10 Maggio a Siracusa si prospetta una giornata con variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere e cielo coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà con intensità tra i 20km/h e i 23km/h provenendo prevalentemente da direzioni settentrionali.

Man mano che la mattina avanza, la situazione meteorologica tenderà a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa e l’arrivo di poche nuvole. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +18°C intorno alle ore 09:00 e 10:00. Il vento si attenuerà, mantenendo comunque una leggera brezza proveniente da direzioni settentrionali ed orientali.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10-15%. Le temperature massime saranno di circa +20°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto alle prime ore del giorno.

In serata, la situazione meteorologica a Siracusa vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una leggera diminuzione dell’intensità del vento.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 10 Maggio a Siracusa indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere e cielo coperto a poche nuvole e cielo sereno. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con venti moderati provenienti da direzioni settentrionali ed orientali. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo, soprattutto nelle prime ore del giorno, per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 10 Maggio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 35 % 23.9 NE max 37 Grecale 84 % 1013 hPa 5 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.16 mm 16 N max 26.6 Tramontana 85 % 1014 hPa 8 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° prob. 1 % 11.8 NNE max 14 Grecale 73 % 1015 hPa 11 cielo sereno +18.5° perc. +18.3° prob. 10 % 11.8 E max 12.1 Levante 74 % 1016 hPa 14 poche nuvole +19.3° perc. +19.1° prob. 29 % 12.3 S max 11 Ostro 69 % 1015 hPa 17 poche nuvole +19.9° perc. +19.8° prob. 26 % 12.6 OSO max 16.3 Libeccio 69 % 1015 hPa 20 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° prob. 11 % 10.2 O max 11.4 Ponente 76 % 1016 hPa 23 cielo coperto +18.1° perc. +18° prob. 4 % 8.4 NNO max 9.4 Maestrale 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 19:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.