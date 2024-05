Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani lunedì 6 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Siracusa per Lunedì 6 Maggio prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con cielo coperto verso le ore centrali del giorno. Le temperature oscilleranno tra i +15,6°C e i +20,5°C, con una percezione termica leggermente inferiore.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà compresa tra i 9,5km/h e i 26,6km/h, proveniente prevalentemente da Sud – Sud Est. Nel pomeriggio, il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 34,3km/h con direzione da Sud. Le raffiche di vento saranno presenti, con intensità che potrà arrivare fino a 39,2km/h.

L’umidità relativa si manterrà intorno al 60-65%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015-1017hPa. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Siracusa si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 6 Maggio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.8° perc. +14.9° Assenti 11.3 OSO max 13.3 Libeccio 58 % 1017 hPa 5 cielo sereno +16.3° perc. +15.4° Assenti 12 OSO max 15.3 Libeccio 54 % 1017 hPa 8 cielo sereno +19.2° perc. +18.5° Assenti 12.9 SSE max 13.5 Scirocco 53 % 1017 hPa 11 poche nuvole +19.6° perc. +19.2° Assenti 31.7 S max 35.9 Ostro 58 % 1016 hPa 14 nubi sparse +20.5° perc. +20.1° Assenti 33.5 S max 37.4 Ostro 58 % 1015 hPa 17 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 28.7 SSO max 36.2 Libeccio 65 % 1015 hPa 20 cielo sereno +17° perc. +16.7° Assenti 15.6 OSO max 23.1 Libeccio 73 % 1016 hPa 23 poche nuvole +16.8° perc. +16.3° Assenti 11.2 SO max 14 Libeccio 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 19:54

