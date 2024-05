Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani sabato 1 giugno

StrettoWeb

Sabato 1 Giugno a Siracusa si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche che accompagneranno la giornata dei cittadini della città siciliana.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,6°C, con una percezione di calore di +22,8°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità di 15,2km/h, mentre le raffiche potranno arrivare fino a 17km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,7°C, con una percezione di calore di +23°C. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità di 18,7km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 20,2km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel corso della sera, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +22°C, con una percezione di calore di +22,3°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di 8,6km/h. L’umidità aumenterà fino al 76% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 1 Giugno a Siracusa indicano una giornata all’insegna della stabilità, con cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alla variazione delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, in particolare per quanto riguarda l’aumento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per godere al meglio della vostra giornata a Siracusa.

Tutti i dati meteo di Sabato 1 Giugno a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° Assenti 10.7 SO max 12.3 Libeccio 69 % 1014 hPa 5 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 10.7 SSO max 14.3 Libeccio 69 % 1015 hPa 8 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° Assenti 15.2 SSE max 17 Scirocco 72 % 1016 hPa 11 cielo sereno +22.7° perc. +23° Assenti 18.7 SE max 20.2 Scirocco 72 % 1016 hPa 14 nubi sparse +22.7° perc. +22.9° Assenti 19.4 SSE max 25.1 Scirocco 70 % 1016 hPa 17 nubi sparse +22.6° perc. +22.8° Assenti 11.6 SE max 15.5 Scirocco 72 % 1016 hPa 20 nubi sparse +21.5° perc. +21.8° Assenti 8.5 ENE max 9.4 Grecale 80 % 1017 hPa 23 nubi sparse +20.9° perc. +21.2° Assenti 9.6 NNE max 11.2 Grecale 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:03 e tramonta alle ore 05:03

