Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani giovedì 23 maggio

Giovedì 23 Maggio a Siracusa si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da poche nuvole, mentre dalla sera il cielo si coprirà completamente.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno all’1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20-21°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità tra i 12 e i 14 km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 71%, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 21°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà più sostenuto rispetto alla mattina, con raffiche che potranno raggiungere i 15-17 km/h.

Nella sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 19-20°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, con velocità intorno ai 7-11 km/h.

In base alla situazione attesa per Giovedì 23 Maggio, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteo durante la giornata, in particolare alla copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Siracusa per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 4.1 N max 6.1 Tramontana 66 % 1017 hPa 5 poche nuvole +18.8° perc. +18.3° Assenti 9.6 N max 10.9 Tramontana 61 % 1018 hPa 8 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° Assenti 11.8 NE max 12.1 Grecale 58 % 1018 hPa 11 poche nuvole +20.9° perc. +20.4° Assenti 10.4 E max 10.3 Levante 54 % 1018 hPa 14 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 16.6 SE max 17.7 Scirocco 57 % 1017 hPa 17 nubi sparse +20.9° perc. +20.7° Assenti 15.5 S max 18.2 Ostro 64 % 1018 hPa 20 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 8.9 SSO max 9.2 Libeccio 69 % 1019 hPa 23 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 9.3 NNO max 9.4 Maestrale 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:08

