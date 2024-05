Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi sabato 25 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 25 Maggio a Reggio Calabria prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di +21°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 10km/h, con raffiche leggere fino a 10,3km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 98%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22°C, con una percezione di +21°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 13km/h, con raffiche fino a 13km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 55% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1017hPa.

Nel tardo pomeriggio e sera, la copertura nuvolosa diminuirà, passando da 85% a 25%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +17,9°C, con una percezione di +17,8°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 22,9km/h, con raffiche fino a 22,9km/h. L’umidità aumenterà al 79% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una giornata con cielo coperto al mattino, con possibili schiarite nel corso del pomeriggio e serata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con un leggero calo verso sera. Il vento sarà moderato, con raffiche leggere. L’umidità aumenterà nel corso della giornata, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni climatiche.

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° Assenti 7.6 NNE max 10 Grecale 56 % 1015 hPa 7 cielo coperto +21.8° perc. +21.3° Assenti 7.6 NO max 8.6 Maestrale 48 % 1016 hPa 10 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° Assenti 6.7 NNE max 12.2 Grecale 57 % 1017 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +21° prob. 16 % 9.2 N max 10.7 Tramontana 64 % 1016 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.7° prob. 13 % 11.7 ONO max 14.5 Maestrale 61 % 1016 hPa 19 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° prob. 13 % 16.2 N max 22.9 Tramontana 79 % 1016 hPa 22 cielo sereno +17.6° perc. +17.4° prob. 2 % 14.8 N max 19.7 Tramontana 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:37 e tramonta alle ore 20:12

