Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi martedì 7 maggio

Le previsioni meteo per Martedì 7 Maggio a Reggio Calabria prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il 95% di copertura nuvolosa verso le ore 08:00. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +15,6°C e i +21,2°C. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, con una leggera sensazione di fresco nelle prime ore del mattino.

Durante la mattina, la situazione non subirà variazioni significative, con cielo coperto e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 98-100%. Le temperature si manterranno stabili, con valori che si attesteranno intorno ai +20°C. Nel pomeriggio, non sono previste precipitazioni, ma il cielo rimarrà coperto per gran parte della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +22°C.

Nel corso della serata, la copertura nuvolosa si manterrà al 100%, con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +18°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere e direzione variabile tra Sud e Est.

In base alla situazione attesa per Martedì 7 Maggio, si prevede che le condizioni meteo a Reggio Calabria rimarranno stabili e caratterizzate da cielo coperto per l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori primaverili, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche a Reggio Calabria nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° Assenti 4.4 SSE max 5.7 Scirocco 78 % 1014 hPa 7 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 8.5 S max 11 Ostro 63 % 1015 hPa 10 cielo coperto +20.5° perc. +20° Assenti 7.5 SSE max 10.6 Scirocco 55 % 1016 hPa 13 cielo coperto +21.5° perc. +21.1° Assenti 6.4 SSO max 8.6 Libeccio 54 % 1015 hPa 16 cielo coperto +20° perc. +19.7° Assenti 3.1 NNO max 8.1 Maestrale 64 % 1015 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 3.7 ESE max 6.8 Scirocco 65 % 1015 hPa 22 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° Assenti 6.1 ESE max 7.5 Scirocco 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 19:57

