Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi martedì 28 maggio

Le previsioni meteo per Martedì 28 Maggio a Reggio Calabria prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 40% e il 68%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19-23°C, con una leggera brezza proveniente da Nord con velocità comprese tra gli 8,9km/h e i 9,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 62-68%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che diminuirà fino al 28-45%. Le temperature massime saranno di circa 23°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento che si attesterà intorno ai 5,3-6km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 50-54%.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 7-10%. Le temperature caleranno leggermente, raggiungendo i 18-19°C, con una brezza leggera proveniente da Nord con velocità tra i 9km/h e i 10km/h. L’umidità si manterrà intorno al 59-64%.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una giornata stabile e soleggiata, con temperature gradevoli e venti leggeri. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 28 Maggio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +17.1° perc. +16.6° Assenti 8.4 N max 10.6 Tramontana 67 % 1016 hPa 7 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° Assenti 9 N max 11.7 Tramontana 58 % 1016 hPa 10 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 9.1 NNO max 13.9 Maestrale 51 % 1017 hPa 13 nubi sparse +23.4° perc. +23.1° Assenti 4.9 NO max 12.2 Maestrale 50 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° Assenti 5.3 NO max 11.7 Maestrale 54 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19° perc. +18.6° Assenti 9.9 N max 14.2 Tramontana 64 % 1016 hPa 22 cielo sereno +19° perc. +18.5° Assenti 10 N max 13.4 Tramontana 60 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 20:14

