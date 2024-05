Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi mercoledì 1 maggio

StrettoWeb

Mercoledì 1 Maggio a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteo variabili. La giornata inizierà con piogge leggere al mattino, con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente nel corso della giornata, lasciando spazio a nubi sparse e a tratti anche a schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +15,4°C e i +19,9°C.

Durante la mattina, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una percezione di leggero aumento della temperatura a causa dell’umidità presente nell’aria.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’aria più fresca e gradevole.

In serata, la situazione meteorologica sarà caratterizzata da nubi sparse e una probabilità di piogge leggere. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +15°C, con una percezione di fresco che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 1 Maggio a Reggio Calabria indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori primaverili, garantendo una giornata gradevole nonostante la variabilità del tempo. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali precipitazioni e vestirsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 1 Maggio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 pioggia leggera +17.9° perc. +17.9° 0.76 mm 12.5 SSE max 19.5 Scirocco 80 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.22 mm 11.5 SSE max 16.8 Scirocco 87 % 1013 hPa 10 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° prob. 76 % 21 S max 32.8 Ostro 79 % 1013 hPa 13 poche nuvole +19.9° perc. +19.7° prob. 17 % 16.5 S max 24.1 Ostro 68 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.11 mm 7.7 SO max 12.2 Libeccio 85 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.2 mm 9.4 NNO max 13.5 Maestrale 93 % 1014 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° prob. 26 % 13.2 N max 18.7 Tramontana 91 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 19:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.