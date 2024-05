Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani sabato 1 giugno

StrettoWeb

Sabato 1 Giugno a Ragusa si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche variegate. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +23,6°C, con una percezione di +23,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 12,4km/h, con raffiche fino a Brezza e un’umidità del 41%. La pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa nulla. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una percezione di +27,2°C. Il vento sarà sempre da Sud – Sud Est, con una velocità di 18,4km/h e raffiche fino a Brezza. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si attesterà al 32% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Nel tardo pomeriggio e sera, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare leggermente con la comparsa di nubi sparse con una copertura del 40%. Le temperature caleranno fino a +23,6°C, con una percezione di +23,1°C. Il vento cambierà direzione verso Est – Sud Est, con una velocità di 18,1km/h e raffiche fino a Brezza. L’umidità aumenterà al 41%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 1 Giugno a Ragusa indicano una giornata con cielo sereno al mattino, seguito da un pomeriggio soleggiato e una serata con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un lieve aumento dell’umidità nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 1 Giugno a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.8° perc. +15.9° Assenti 2.7 SSE max 3.1 Scirocco 56 % 1015 hPa 5 nubi sparse +18.9° perc. +18.2° Assenti 5.3 E max 6 Levante 55 % 1015 hPa 8 cielo sereno +24.9° perc. +24.5° Assenti 11.4 S max 14.4 Ostro 39 % 1016 hPa 11 cielo sereno +28° perc. +27.2° Assenti 15.6 SSE max 18.4 Scirocco 32 % 1015 hPa 14 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 22.1 SE max 23.1 Scirocco 37 % 1015 hPa 17 nubi sparse +23.6° perc. +23.1° Assenti 12.7 ESE max 18.1 Scirocco 41 % 1015 hPa 20 cielo sereno +18.3° perc. +17.7° Assenti 13.3 ENE max 17.2 Grecale 57 % 1017 hPa 23 poche nuvole +17.1° perc. +16.5° Assenti 15.4 ENE max 21.8 Grecale 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:03 e tramonta alle ore 05:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.