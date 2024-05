Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani domenica 12 maggio

StrettoWeb

Domenica 12 Maggio a Ragusa si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +12,4°C e i +20,7°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Sud, con intensità variabile durante la giornata.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +20,5°C verso le ore 10. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud.

Nel pomeriggio, invece, si avrà un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai +19°C, mentre il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Sud.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature in lieve calo ma comunque gradevoli, intorno ai +13°C. Il vento tenderà a diminuire di intensità, provenendo da Nord – Nord Est.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Ragusa, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori primaverili. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 12 Maggio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.7° perc. +12.2° Assenti 2.3 ENE max 3 Grecale 83 % 1018 hPa 5 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 4.9 ENE max 4.9 Grecale 76 % 1019 hPa 8 cielo sereno +18.8° perc. +18.2° Assenti 6.9 SSE max 5.7 Scirocco 56 % 1019 hPa 11 cielo sereno +20.7° perc. +20.2° Assenti 15.9 S max 13.4 Ostro 50 % 1019 hPa 14 nubi sparse +19.2° perc. +18.6° Assenti 18 SSO max 16.6 Libeccio 56 % 1019 hPa 17 poche nuvole +16.9° perc. +16.3° Assenti 12.1 SSO max 12.3 Libeccio 64 % 1018 hPa 20 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 2.8 NNE max 3.6 Grecale 82 % 1019 hPa 23 cielo sereno +13.2° perc. +12.4° Assenti 3.1 ENE max 3.2 Grecale 70 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.