Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani lunedì 20 maggio

Le previsioni meteo per Lunedì 20 Maggio a Palermo prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto al mattino, con un’alta copertura nuvolosa che si manterrà costante fino al primo pomeriggio. Nel corso della mattinata, le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di circa 14,7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, con la comparsa di nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa al 48%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,3°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +29°C. Il vento aumenterà di intensità, arrivando a soffiare fino a 21,1km/h da Sud – Sud Est.

Durante la sera, il cielo si libererà completamente dalle nuvole, regalando una serata con cielo sereno e una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, con una percezione di fresco leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di circa 23,3km/h.

In base alle previsioni meteo, possiamo concludere che Lunedì 20 Maggio a Palermo sarà caratterizzato da una giornata inizialmente nuvolosa, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un calo previsto solo in serata. Il vento sarà moderato, con raffiche vivaci durante il pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21° perc. +21° Assenti 8.3 ESE max 9.7 Scirocco 70 % 1008 hPa 5 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° Assenti 5.7 SE max 8.6 Scirocco 66 % 1007 hPa 8 cielo coperto +25.8° perc. +25.9° Assenti 7.4 ESE max 11.9 Scirocco 55 % 1006 hPa 11 nubi sparse +29.3° perc. +29.8° Assenti 2.7 SSE max 21.1 Scirocco 48 % 1005 hPa 14 poche nuvole +28° perc. +28.6° Assenti 9.5 ONO max 26 Maestrale 52 % 1004 hPa 17 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° Assenti 6.4 ONO max 14.3 Maestrale 69 % 1005 hPa 20 cielo sereno +19.9° perc. +20.1° Assenti 14.6 OSO max 20.3 Libeccio 85 % 1007 hPa 23 poche nuvole +19.1° perc. +19.4° Assenti 17 SO max 22.6 Libeccio 89 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:17

