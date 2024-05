Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani mercoledì 22 maggio

StrettoWeb

Mercoledì 22 Maggio a Palermo si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno nelle prime ore del mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +17,6°C e i +23,6°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Nord Ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 50-60%.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +23,6°C verso le ore centrali. Il vento sarà moderato proveniente da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le nubi sparse faranno la loro comparsa, ma senza portare precipitazioni. Le temperature si manterranno piacevoli intorno ai +22°C, mentre il vento tenderà a diminuire d’intensità.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai +18°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 22 Maggio a Palermo indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità, che potrebbero influenzare le sensazioni termiche. Resta comunque da tenere sotto controllo l’evoluzione del meteo nei prossimi giorni per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 22 Maggio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.6° perc. +17° Assenti 10.4 SO max 11.3 Libeccio 62 % 1017 hPa 5 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 10.6 SO max 12.5 Libeccio 60 % 1017 hPa 8 cielo sereno +22.8° perc. +22.4° Assenti 12.9 O max 17.7 Ponente 48 % 1017 hPa 11 cielo sereno +23.6° perc. +23.4° Assenti 15.8 NO max 24.8 Maestrale 51 % 1017 hPa 14 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 10.7 NO max 16.2 Maestrale 53 % 1017 hPa 17 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 6.9 ONO max 9.9 Maestrale 59 % 1017 hPa 20 poche nuvole +18.3° perc. +17.8° Assenti 6.3 OSO max 6.7 Libeccio 63 % 1019 hPa 23 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 5.3 SO max 5.7 Libeccio 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.