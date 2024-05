Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani domenica 12 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 12 Maggio a Palermo si presentano con condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per la maggior parte del tempo.

Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +16°C. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità di circa 6-7 km/h.

Al sorgere del sole, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, raggiungendo i +22°C durante le ore centrali della giornata. Il vento sarà prevalentemente orientato da Est – Nord Est con una velocità che potrà raggiungere i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +21-22°C. La umidità si attesterà intorno al 50-55% con una pressione atmosferica stabile a 1018hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole verso le 23:00, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature si manterranno intorno ai +17°C con venti che continueranno a soffiare da Sud Est con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo per Domenica 12 Maggio indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo ideali, con cielo sereno e temperature gradevoli. Si consiglia di godersi una giornata all’aperto, approfittando del clima favorevole che accompagnerà la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 12 Maggio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16° perc. +15.3° Assenti 6.7 SE max 7.3 Scirocco 63 % 1018 hPa 5 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° Assenti 5.7 SSE max 6.1 Scirocco 61 % 1019 hPa 8 cielo sereno +20.9° perc. +20.3° Assenti 5.6 E max 5.8 Levante 49 % 1019 hPa 11 cielo sereno +22.6° perc. +22.2° Assenti 5.4 NE max 9.7 Grecale 47 % 1019 hPa 14 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 6.1 ENE max 10.6 Grecale 52 % 1018 hPa 17 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 3.4 E max 7.6 Levante 65 % 1018 hPa 20 cielo sereno +17.3° perc. +16.9° Assenti 7.5 SE max 8.2 Scirocco 70 % 1019 hPa 23 poche nuvole +17.1° perc. +16.7° Assenti 8.3 SSE max 9.2 Scirocco 69 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 20:10

