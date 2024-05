Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per il weekend

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina indicano un fine settimana con variazioni climatiche. Dopo una notte di Venerdì con nubi sparse, il Sabato vedrà un aumento delle nuvole e possibili piogge leggere. Domenica il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature in crescita. Il vento sarà moderato da diverse direzioni. Si consiglia di rimanere informati per eventuali cambiamenti.

Venerdì 3 Maggio

Nella notte a Messina, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,3°C, con una percezione di +12,8°C. Il vento soffierà a 8,4km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 18,5km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature saliranno fino a +15,2°C, con una percezione di +14,6°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 19,2km/h, provenendo sempre da Ovest – Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 72%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo al 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,2°C, con una percezione di +16,5°C. Il vento soffierà a 31,5km/h, provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 61%.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura del 59%. Le temperature si abbasseranno a +14,8°C, con una percezione di +14,3°C. Il vento sarà a 22,7km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 75%.

Sabato 4 Maggio

Nella notte a Messina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno intorno ai +14,1°C, con una percezione di +13,5°C. Il vento soffierà a 17,6km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Durante la mattina, le nubi sparse copriranno il cielo al 42%. Le temperature saliranno fino a +15,7°C, con una percezione di +15,4°C. Il vento sarà a 19km/h provenendo da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 77%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,1°C, con una percezione di +16,5°C. Il vento soffierà a 33,3km/h provenendo sempre da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 61%.

In serata, le nubi sparse copriranno il cielo al 28%. Le temperature si abbasseranno a +14,5°C, con una percezione di +14°C. Il vento sarà a 18,8km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 85%.

Domenica 5 Maggio

Nella notte a Messina, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14°C, con una percezione di +13,6°C. Il vento soffierà a 8,1km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica a 1019hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,8°C, con una percezione di +13,5°C. Il vento sarà a 8,5km/h provenendo da Nord Ovest. L’umidità si attesterà all’85%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo al 45%. Le temperature si alzeranno fino a +18,7°C, con una percezione di +18,1°C. Il vento soffierà a 9,7km/h provenendo sempre da Nord. L’umidità sarà del 56%.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura del 49%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,8°C, con una percezione di +18,2°C. Il vento sarà a 9,5km/h provenendo sempre da Nord. L’umidità sarà del 56%.

In conclusione, il fine settimana a Messina si prospetta con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dall’inizio del weekend con cielo sereno e temperature gradevoli, si passerà a un sabato con aumento della copertura nuvolosa e possibili precipitazioni leggere. Domenica, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso con temperature in aumento. Sia sabato che domenica, il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

