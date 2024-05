Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani mercoledì 29 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Messina per Mercoledì 29 Maggio prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il 100% di cielo coperto nel pomeriggio e nella serata.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +17,4°C e i +23,4°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un comfort termico adeguato per tutta la giornata.

I venti soffieranno prevalentemente da nord, con intensità che si manterranno nella categoria della brezza leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 7,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, garantendo una giornata asciutta.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

In base alle condizioni attese per Mercoledì 29 Maggio, si prevede che il clima a Messina rimarrà stabile e senza variazioni significative nelle prossime giornate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per i giorni successivi per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17.6° perc. +17.3° Assenti 4.2 NNE max 6.5 Grecale 71 % 1015 hPa 5 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 4 NNE max 6.7 Grecale 66 % 1015 hPa 8 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° Assenti 6.8 NNE max 7.7 Grecale 54 % 1015 hPa 11 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° Assenti 4.9 ENE max 6.6 Grecale 55 % 1014 hPa 14 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 5.1 NE max 6.7 Grecale 55 % 1013 hPa 17 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° Assenti 4.6 ENE max 6.2 Grecale 65 % 1012 hPa 20 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° Assenti 4.1 NNE max 5 Grecale 79 % 1013 hPa 23 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° Assenti 5.6 N max 6.8 Tramontana 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 20:15

