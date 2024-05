Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani giovedì 23 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Messina per Giovedì 23 Maggio prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e sera sono attese nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord. L’umidità sarà intorno al 55-60% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Il vento sarà sempre proveniente dal Nord, con intensità leggermente superiore rispetto alla mattina.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, con una probabilità di piogge molto bassa. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 18°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 75%.

In conclusione, per Giovedì 23 Maggio a Messina ci aspettiamo una giornata con cielo variabile, temperature gradevoli e vento leggero. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa ma senza precipitazioni significative in vista.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.8° perc. +16.5° Assenti 3.3 NNO max 8.7 Maestrale 73 % 1019 hPa 5 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 4.4 N max 8 Tramontana 66 % 1019 hPa 8 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 8.6 NNO max 12.5 Maestrale 55 % 1019 hPa 11 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 11.6 N max 15.1 Tramontana 52 % 1019 hPa 14 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° Assenti 12.3 N max 16.3 Tramontana 53 % 1018 hPa 17 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 7.2 N max 10.5 Tramontana 66 % 1018 hPa 20 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 3.7 NNE max 6.2 Grecale 76 % 1019 hPa 23 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 6.2 NNE max 8.5 Grecale 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:39 e tramonta alle ore 20:10

