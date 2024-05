Previsioni Meteo Messina: il bollettino per oggi domenica 5 maggio

StrettoWeb

Domenica 5 Maggio a Messina si prospetta una giornata all’insegna della stabilità e del bel tempo. Le previsioni meteo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con una leggera presenza di nubi sparse solo in alcune fasce orarie.

Al risveglio, durante la mattina, ci aspettiamo nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 38% e il 72%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest e una velocità del vento che si attesterà intorno agli 8-9km/h.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si libererà completamente dalle nuvole, regalandoci un bel sole splendente. Le temperature massime saranno di circa +18,8°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 1-2%. Il vento soffierà sempre da Nord con una velocità di circa 8-9km/h.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +14°C, mentre la velocità del vento diminuirà fino a 2-3km/h provenendo da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 5 Maggio a Messina si presentano molto favorevoli, con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. È previsto un cielo sereno per gran parte della giornata, con una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche solo in alcune fasce orarie. Si consiglia di approfittare di questa bella giornata per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi il clima mite e primaverile che caratterizzerà la città di Messina.

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° Assenti 9.7 NO max 16.3 Maestrale 79 % 1018 hPa 7 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° Assenti 8 NNO max 10.3 Maestrale 66 % 1019 hPa 10 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° Assenti 9.4 N max 10.7 Tramontana 56 % 1019 hPa 13 cielo sereno +18.7° perc. +18.1° Assenti 8.9 N max 11.1 Tramontana 55 % 1018 hPa 16 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 7.5 NNE max 9.4 Grecale 58 % 1018 hPa 19 cielo sereno +14.5° perc. +13.8° Assenti 4.1 NE max 6.7 Grecale 69 % 1018 hPa 22 poche nuvole +14.4° perc. +13.6° Assenti 2.2 NNE max 5.9 Grecale 69 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 19:56

